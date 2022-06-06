👎 Декларацию по НДС нельзя сдать бесплатно через сайт ФНС

Разъяснение дает ФНС в письме № ЕА-3-26/5527@ от 27.05.2022.

Сервис ФНС по сдаче отчетов — здесь.

ФНС пояснила, что этот сервис работает в пилотном режиме. Но он может быть временно недоступен, в том числе в период декларационных кампаний.

По нормам НК сдавать декларацию по НДС через этот бесплатный сервис ФНС нельзя.

Отчитываться по НДС можно только через ТКС. Это не бесплатная услуга. Но ФНС к ценовой политике операторов ЭДО отношения не имеет.

Есть еще возможность сдавать декларацию на бумаге. Таким способом могут отчитываться:

налоговые агенты, которые не являются плательщиками НДС;

компании, деятельность которых составляет налоговую тайну:

освобожденные от НДС по статье 145 НК.

То есть, сдавать декларацию по НДС можно на бумаге (в некоторых случаях) или по ТКС (платно). Через сайт ФНС бесплатно сдать нельзя.

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