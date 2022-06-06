Банковские карты

Отечественные производители банковских карт уверяют, что удовлетворят спрос по низким ценам

В противном случае Центробанк допустит на рынок иностранные компании. Речь, в первую очередь, идет о китайских производителях болванок для карт.

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Банки в ходе совещания в ЦБ заявили, что им требуется около 10 млн пластика в месяц. Производители гарантировали, что смогут выпустить необходимое количество карт.

В совещании принимали участие: от производителей АЛИОТ, «Новакард», «Оренкарт», «Розан Файнэнс», от банков ВТБ, ПСБ, Сбер и представители Национальной системы платежных карт.

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