«Уже можно»: Сбербанк возобновил платежи в юанях для юрлиц

«Уже можно», - кратко заявил он. В банке информацию подтвердили.
Сбер прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях, из-за санкций под которые попал банк в рамках шестого пакета ЕС. Тогда в банке отмечали, что идет работа для разрешения ситуации и восстановления расчетов с китайскими партнерами.
Мера затронула корпоративных клиентов - участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в юанях.
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