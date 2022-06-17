Валютные операции

«Уже можно»: Сбербанк возобновил платежи в юанях для юрлиц

Банк приостановил расчеты в юанях для внешнеторговых договоров с 7 июня, теперь расчеты в юанях восстановлены, сообщил на деловом завтраке Сбера его глава Герман Греф.

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«Уже можно», - кратко заявил он. В банке информацию подтвердили.  

Сбер прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях, из-за санкций под которые попал банк в рамках шестого пакета ЕС. Тогда в банке отмечали, что идет работа для разрешения ситуации и восстановления расчетов с китайскими партнерами.

Мера затронула корпоративных клиентов - участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в юанях.

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