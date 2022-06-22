С ликвидированного должника можно взыскать долг. Так считает Верховный суд

Кредитор вправе защитить свои права в течении 5 лет после прекращения деятельности должника. И не важно, было ли судебное решение о подтверждении долга или нет. Так сказал Верховный суд в определении от 04.05.2022 № 305-ЭС21-20375.
Наличие имущества у ликвидированной компании совсем не означает, что это имущество больше никого не заинтересует.
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