Ликвидация бизнеса

С ликвидированного должника можно взыскать долг. Так считает Верховный суд

ИФНС исключила компанию из ЕГРЮЛ в принудительном порядке. Но кредитор узнал о наличии средств на счете ликвидированного должника и через суд вернул свой долг.

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Кредитор вправе защитить свои права в течении 5 лет после прекращения деятельности должника. И не важно, было ли судебное решение о подтверждении долга или нет. Так сказал Верховный суд в определении от 04.05.2022 № 305-ЭС21-20375.

Наличие имущества у ликвидированной компании совсем не означает, что это имущество больше никого не заинтересует.

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