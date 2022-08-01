Прежде чем ответить на требование налоговиков, нужно проверить их полномочия

Во время камеральной проверки декларации по прибыли у организации затребовали документы: учетную политику, главную книгу, расшифровку задолженности, налоговые регистры доходов и расходов, а также расшифровку по займам с копией договоров. Основание: выявлены расхождения с декларацией по НДС.

Организация отказалась предоставить документы сообщив, что не обязана это делать, потому что никаких противоречий нет, так как налог на прибыль и НДС считаются по разному. Данные деклараций по прибыли и по НДС несопоставимы и различия между ними нельзя считать ошибкой.

В итоге налоговики доначислили 24 млн руб. недоимки, а также пени и штраф.

Суд сказал, что налоговая не права.

Камеральная проверка проводится по данным, предоставленным компанией, и имеющихся у ФНС сведениями.

Если есть ошибки и противоречия, то налоговики могут потребовать предоставить только пояснения, или уточнить декларацию. Требовать документы можно только в определенных случаях, а данная ситуация к ним не имеет отношения.

НК РФ не дает налоговикам дополнительных полномочий кроме тех, что указаны в Кодексе. Организация может, но не обязана по выявленным расхождениям при камеральной проверке предъявлять документы.

Превышение полномочий проверяющими послужили причиной признания акта проверки ненормативным и законным.

Такой вывод следует из Постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2022 № А36-2201/2020.

За непредоставление документов, которые не могли повлиять на проверку, штрафовать нельзя, а выставить требование можно, даже если срок проверки нарушен.