За участие в импортозамещении дадут налоговые льготы

По проекту нулевая ставка по налогу на прибыль будет действовать 7 лет, а работникам, занятым в производстве импортозамещающей промышленной продукции, страховые взносы нужно будет начислять по тарифу 7,6%.

При этом общий размер льгот не должен превышать объем затрат на реализацию проекта по производству импортозамещающей продукции.

Как обычно, применение льготы потребует ведение раздельного учета доходов и расходов в случае, если у компании есть еще какой-либо вид деятельности.

Производственники импортозамещающей продукции должны будут отвечать требованиям к промышленным кластерам, утвержденных Постановлением Правительства от 31 июля 2015 г. № 779.

Налоговыми льготами могут пользоваться IT-компании, а также медицинская клиника, но при соблюдении определенных условий.