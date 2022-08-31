ФСБУ 25/2018: как изменился бухгалтерский учет аренды в 2022 году. Только самое важное на вебинаре

Мало кто понимает, как работать с ФСБУ, как учитывать аренду и вести это в 1С. Разбираемся 5 сентября в 11 мск на бесплатном вебинаре «Бухгалтерский учет аренды: практическое применение ФСБУ 25/2018» вместе с экспертом Еленой Бузмаковой, заместителем директора департамента аудита ООО «Инвест-аудит».
На вебинаре поговорим:
- о новых видах активов;
- об учете у арендатора и учете у арендодателя;
- о раскрытии информации об объектах учета аренды.
Приходите, спрашивайте, скачивайте лекции!
После прохождения вебинара вы получите сертификат
Записаться можно здесь!