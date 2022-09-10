Платежные системы

Подскажите интересное название для русского Face Pay. Победителю 3 года бесплатных поездок на транспорте

Москвичам предложено выбрать название для русского сервиса Face Pay.

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Подскажите интересное название для русского Face Pay. Победителю 3 года бесплатных поездок на транспорте

Жителям столицы предложено определить как будет называться сервис для оплаты по биометрии Face Pay по-русски.

«Мы предлагаем выбрать русское название сервиса Face Pay. Победителя наградим 3 годами бесплатных поездок в городском транспорте по биометрии», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта М. Ликсутов.

В московском транспорте будет расширена возможность проведения оплат по биометрии.

В 2022 году уже запущен пилотный проект на «Аэроэкспрессе», а с 2023 года планируется запустить его полноценно.

Также в 2023 году запустят пилотный проект оплаты по Face Pay на МЦД, а позднее на наземном транспорте.

Осталось только определиться с названием.

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