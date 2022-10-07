Вебинары для бухгалтеров

Работник просит найти место полегче, а вакансий нет. Бухгалтеры думают, как грамотно уволить и единственный ли это вариант

В Красном уголке бухгалтера сегодня искали совета, ситуация такая: работник из-за проблем со здоровьем уже не может выполнять обязанности, но просит его не увольнять, а найти место легче. При этом свободных должностей на предприятии нет.

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Оставлять человека, не способного выполнять свои функции, значит подвергать всех возможному несчастному случаю на производстве.

Поэтому коллеги обсуждают, как грамотно отказать работнику, чтобы не возникло проблем с трудинспекцией.

А мы напомним, что существуют разные варианты действий работодателя в такой ситуации. Все их обсудим на бесплатном вебинаре. А там же разберем действия работодателя при несчастных случаях на производстве.

Вебинар пройдет 10 октября в 11:00 мск.

С 1 сентября 2022 года действует новый порядок расследования несчастных случаев на производстве.

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