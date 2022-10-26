⚡ Отцов двоих детей освободили от мобилизации

Но только, если срок беременности жены – от 22 недель, сообщает в своем Telegram-канале Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности – принята! Также в директиву внесена еще одна поправка – от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье! Взамен нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон «О мобилизации», поскольку директива действует до окончания СВО.

Получается, что отцов детей с инвалидностью тоже не будут отправлять на СВО.

Напомним, что отсрочку от ЧМ получили отцы троих детей.