Поменяют правила обмена электронными перевозочными документами

Проект опубликован на федеральном портале.
С 1 сентября в ГИС ЭПД можно оформлять электронную транспортную накладную, электронную сопроводительную ведомость и электронный заказ-наряд.
С 1 марта 2023 года в системе можно будет оформить:
- электронный путевой лист;
- электронный договор фрахтования;
- электронный заказ (заявку).
Поэтому понадобились поправки в правила обмена.
Также в правилах обмена электронными перевозочными документами пропишут возможность подписания документов усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП).
Электронные документы перевозчики могут оформлять через операторов ЭДО.
В реестре сейчас числятся 7 таких операторов.