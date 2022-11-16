Льготную ипотеку под 7% прекратят выдавать 31 декабря 2022

Купить квартиру в новостройке по льготной ставке можно до конца этого года, сообщает «Ъ».

Максимальный размер льготной ипотеки для столичного региона, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 12 млн руб.

Для остальных регионов – 6 млн руб.