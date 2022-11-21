Жители Байконура могут стать самозанятыми с 2023 года

Президент подписал Федеральный закон от 21.11.2022 № 441-ФЗо введении НПД в городе Байконур .

НПД вводится на период действия договора аренды комплекса «Байконур» между РФ и Казахстаном, но не дольше чем до 31 декабря 2028 года.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.