Жители Байконура могут стать самозанятыми с 2023 года

Президент подписало введении НПД в городе Байконур .
НПД вводится на период действия договора аренды комплекса «Байконур» между РФ и Казахстаном, но не дольше чем до 31 декабря 2028 года.
Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.
Территория города и комплекса «Байконур» арендуется Россией у Казахстана до 2050 года. Следующие шесть лет жители города смогут применять режим самозанятости.
Президент подписало введении НПД в городе Байконур .
НПД вводится на период действия договора аренды комплекса «Байконур» между РФ и Казахстаном, но не дольше чем до 31 декабря 2028 года.
Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.
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Территория города и комплекса «Байконур» арендуется Россией у Казахстана до 2050 года. Следующие шесть лет жители города смогут применять режим самозанятости.
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