Ведение бизнеса

Польский франчайзи продаст свою часть KFC за 100 миллионов евро

ООО «Альмира» собирается купить часть ресторанов KFC, которой владеет Amrest Group.

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Ресторанный холдинг Amrest Group договорился о продаже 215 своих ресторанов KFC в России за 100 млн евро. Покупателем бизнеса, который Amrest развивала на российском рынке по франшизе, станет ООО «Альмира». Об этом говорится на сайте Amrest.

Сделку должны одобрить американская компания Yum! Brands (правообладатель бренда KFC) и ФАС. В антимонопольную службу пока заявлений не поступало.

В ноябре мы писали о том, что ФАС разрешила ижевской компании «Смарт Сервис» купить бизнес «Yum! Restaurants». В него вошли 70 ресторанов KFC и 1058 франшиз.

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