За дистанционщика-россиянина надо платить страховые взносы, даже если он работает из заграницы

НДФЛ зависит от того, является ли сотрудник налоговым резидентом РФ.

Если дистанционщик – резидент РФ, то НДФЛ он сам должен задекларировать свои доходы в 3-НДФЛ и заплатить НДФЛ.

Если он – нерезидент, то НДФЛ в РФ он не платит.

Что касается страховых взносов, то зарплата сотрудников-россиян облагается взносами независимо от места выполнения дистанционной работы и статуса его налогового резидентства.

Разъяснение дает Минфин в письме от 11.11.2022 № 03-04-05/109842.

Подробно о том, как сейчас считают НДФЛ с зарплат заграничных дистанционщиков и как будут считать потом, читайте в статье «Дистанционный сотрудник российской компании уехал за границу. Таблица по НДФЛ для бухгалтера».