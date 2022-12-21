Личные финансы

Большинство не готово оказаться от наличных

Только 13% согласны распоряжаться безналичными средствами.

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Опрос финансового маркетплейса «Сравни» показал, что 45% было бы очень недовольно отменой наличных денег, 19% менее критичны и скорее недовольны. Только 13% готовы отказаться от наличных средств, заменив их безналом. Результатами исследования поделился «Коммерсант».

По сравнению с 2021 годом, популярность дебетовых карт выросла на 70%. При этом у 26% нет банковской карты.

В конце сентября 2022 года безналичные платежи составили 77,7% от всех оплат. В 2023 году ЦБ ожидает, что эта доля вырастет до 78-80%.

Интерес к наличным средствам был на пике в феврале 2022 года, после начала спецоперации: тогда объем наличных вырос почти в 12,5 раз, до 1 389,8 млрд рублей.

Другой скачок был в сентябре, после объявления частичной мобилизации: наличных стало больше в 9 раз, с 14,2 млрд до 132,1 млрд рублей.

Очередной всплеск зафиксировали в день подписания указа о присоединении новых территорий: наличные выросли в 2 раза, до 144,8 млрд рублей.

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