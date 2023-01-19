Оформление детских пособий стало самой востребованной госуслугой

19 января 2022 года во время брифинга глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что самые востребованные госуслуги – это назначение льгот и пособий.

В конце 2022 года на сайте Госуслуг можно оформить единое пособие для семей с детьми.

Уже рассмотрено 1,2 млн заявлений на детские пособия, 2 млн заявлений на пособия прошли за 20 дней через Госуслуги.

Всего на получение льгот и социальных пособий подали 27 млн заявлений.

Новой услугой стало оформление карты болельщика. Ее сделали уже 350 тыс. человек, из которых 280 тыс. посетили футбольные матчи в пяти регионах.

Сейчас чтобы получить карту болельщика нужно посетить МФЦ. Минцифры работает над тем, чтобы сделать этот процесс полностью электронным.