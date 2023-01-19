Общество

Кабмин отказался от идеи индексировать выплаты работающим пенсионерам

Пенсионеры, которые работают, смогут компенсировать инфляционные издержки за счет зарплаты, поэтому решение о возобновлении индексации пенсии принято не будет.

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19 января 2023 года Госдума на пленарном заседании проголосовала против пяти альтернативных проектов о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет «ТАСС».

Депутаты не поддержали идею возобновить индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.

Отклонили законопроект, по которому страховая пенсия и фиксированная выплата к ней для работающих пенсионеров индексируются, но выплачиваются без учета сумм индексации их размера.

Решение не принимать проекты продиктовано тем, что индексация – это компенсация инфляционных издержек и пенсионеры, которые работают, смогут их покрыть за счет зарплаты.

С 1 января 2016 года пенсионные выплаты работающим пенсионерам перестали индексировать. Отменять это решение парламентарии не собираются.

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