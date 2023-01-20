IT-компании

Тестирование программ идет в льготные доходы IT-компании, если она сама их разрабатывала

Применять льготный тариф взносов 7,6% IT-компании могут при соблюдении двух условий – аккредитация и доля профильных доходов 70%. Но не все доходы относятся к профильным.

Версия для печати

Минфин в письме от 01.12.2022 № 03-15-05/117730 разобрал ситуацию с тестирование программ для ЭВМ.

Перечень доходов, которые учитываются для льготы (входят в числитель формулы) приведен в пункте 5 статьи 427 НК РФ.

Туда, в частности, входит тестирование программ (своих и заказных).

В профильные доходы включают доходы от тестирования программ, которые:

  • разработаны, адаптированы или модифицированы этой IT-организацией;
  • разработаны, адаптированы или модифицированы лицом, входящим с этой IT-компанией в одну группу лиц (например, дочерние и материнские компании);
  • разработаны, адаптированы, модифицированы этой IT-компанией для заказчика.

Скидка 40% на Клерк.Премиум только на этой неделе!

Это первый раз, когда «Клерк» раздает сервис почти в два раза дешевле! Что вы получите в крутой бухгалтерской подписке:

• качественное обучение: +450 вебинаров, ежедневные мини-курсы, 50+ онлайн-курсов;
• полную информационную поддержку: безлимитные консультации с экспертами по любым рабочим вопросам;
• эксклюзивные статьи от главреда «Клерка» по вашему запросу.;
• более 400 чек-листов, инструкций, шаблонов для работы;

Забирайте Клерк.Премиум. пока дешево — всего 10 800₽. Больше такой цены не будет. Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы.

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
IT-компании
Версия для печати

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

НДФЛ

За подарочную карту не надо платить НДФЛ, даже если вы ее обналичили

Дарение между физлицами не облагается НДФЛ по п. 18.1 ст. 217 НК РФ (кроме недвижимости, авто и т. д.). Если друзья подарили вам на день рождения сертификат на покупку (подарочную карту), то вам не придется платить НДФЛ с такого дохода.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще