Тестирование программ идет в льготные доходы IT-компании, если она сама их разрабатывала

Минфин в письме от 01.12.2022 № 03-15-05/117730 разобрал ситуацию с тестирование программ для ЭВМ.
Перечень доходов, которые учитываются для льготы (входят в числитель формулы) приведен в пункте 5 статьи 427 НК РФ.
Туда, в частности, входит тестирование программ (своих и заказных).
В профильные доходы включают доходы от тестирования программ, которые:
- разработаны, адаптированы или модифицированы этой IT-организацией;
- разработаны, адаптированы или модифицированы лицом, входящим с этой IT-компанией в одну группу лиц (например, дочерние и материнские компании);
- разработаны, адаптированы, модифицированы этой IT-компанией для заказчика.