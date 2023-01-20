Охрана труда

👶🍼 Работодатель должен оборудовать комнату для кормления детей грудным молоком

Чтобы кормить грудного ребенка в рабочее время, матери нужны условия. На работе должна быть специальная комната для кормления детей.

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В статье 258 ТК хотят прописать обязанностью работодателя организовать комнаты для грудного вскармливания детей в возрасте от 0 до 12 месяцев жизни и старше.

Такую инициативу направила в Минтруд депутат Госдумы Нина Останина.

Статья 258 ТК предусматривает перерывы для кормления грудью 30 минут через каждые 3 часа.

Минтруд в письме от 21.06.2022 № 14-6/10/ФС-707 проанализировал действующие нормы ТК РФ и пришел к выводу, что и сейчас работодатель обязан оборудовать помещения для приема пищи, комнаты для отдыха в рабочее время, включая комнату для кормления детей.

Минтруд ссылается на статью 163 ТК РФ. По ней работодатель должен обеспечить нормальные условия для выполнения работниками норм выработки.

К таким условиям, в частности, относятся условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Охрана труда
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