НДФЛ

За подарочную карту не надо платить НДФЛ, даже если вы ее обналичили

Дарение между физлицами не облагается НДФЛ по п. 18.1 ст. 217 НК РФ (кроме недвижимости, авто и т. д.). Если друзья подарили вам на день рождения сертификат на покупку (подарочную карту), то вам не придется платить НДФЛ с такого дохода.

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Разъяснения дает Минфин в письме от 23.11.2022 № 03-04-05/114390.

Это доход, но он необлагаемый.

Кроме того, возврат стоимости ранее полученного именинником от физлиц подарочного сертификата не приводит к возникновению дохода, облагаемого НДФЛ.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
НДФЛ
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НДФЛ

За подарочную карту не надо платить НДФЛ, даже если вы ее обналичили

Дарение между физлицами не облагается НДФЛ по п. 18.1 ст. 217 НК РФ (кроме недвижимости, авто и т. д.). Если друзья подарили вам на день рождения сертификат на покупку (подарочную карту), то вам не придется платить НДФЛ с такого дохода.

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