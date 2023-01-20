IT-компании

23 января IT-специалисты начнут подавать заявления на отсрочку от армии

Подать заявку может сотрудник или работодатель через портал Госуслуги с 23 января по 6 февраля 2023 года.

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С 23 января 2023 года IT-специалисты могут подать заявления на отсрочку от весеннего призыва в армию, сообщается в телеграм-канале Минцифры.

Сотрудникам из сферы IT с 23 января по 6 февраля нужно подать заявление на сайте Госуслуг.

Если у работника нет личного кабинета, то отправить его данные сможет организация, в которой он работает.

IT-компании до 9 февраля 2023 года должны проверить сведения о сотрудниках и отправить списки в Минцифры через портал Госуслуг.

Затем Минцифры передаст данные в Минобороны, и с 1 апреля по 15 июля 2023 года призывная комиссия примет решение об отсрочке.

Отсрочка предоставляется сотрудникам аккредитованных IT-компаний, которые работают не меньше 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года.

Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года.

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