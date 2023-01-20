Самозанятые будут указывать свои данные в рекламе и при онлайн-продажах

Комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству (МСП) поддержал законопроект, по которому самозанятые будут обязаны указывать свои данные в рекламе товаров и при дистанционной продаже. Об этом пишет «Интерфакс».

Сейчас сведения нужно предоставлять только организациям и ИП.

При дистанционной продаже товаров сообщается наименование продавца, его место нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юрлица (ЕГРЮЛ). Индивидуальные предприниматели указывают фамилию, имя, отчество и номер ЕГРИП.

Самозанятым предлагают указывать фамилию, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика физического лица (ИНН).

Комитет Госдумы сообщил, что самозанятые часто продают и рекламируют свои товары на маркетплейсах, пользователи которых не могут получить достоверную информацию о таких продавцах.