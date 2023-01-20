Утвержден график документооборота при централизации учета

Минюст зарегистрировал приказ Казначейства России от 21.11.2022 г. № 31н «Об утверждении Графика документооборота при централизации учета». Он начнет действовать 27 января.

Утвержденный Казначейством график можно взять за основу региональными и местными централизованными бухгалтериями.

Его также могут использовать и «обычные» учреждения при разработке своего графика документооборота в рамках Учетной политики на 2023 год. Это пояснил эксперт «Клерка» Антон Шихов.

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Эксперт добавляет, что Федеральное казначейство последовательно реализует идеи своего руководителя Романа Артюхина. А он еще в 2009 году сказал: «Бюджетный учет, как и вообще учет для каждого юридического лица, – это дорогое удовольствие. Требуются профессионалы. Поэтому только через централизацию учета, через программное обеспечение, централизующее этот учет на уровне муниципальных районов, можно решать вопросы по качественному составлению отчетности».

Уже внесены изменения в Бюджетный кодекс, федеральные законы и другие нормативные акты, создающие правовые основания для централизации учета в бюджетной сфере. В настоящее время уже около 500 территориальных органов федеральных органов власти и более 100 федеральных казенных учреждений передали полномочия по ведению бухгалтерии ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России».

В основе этого графика – электронный документооборот первичных учетных документов.

Обратите внимание, что первым пунктом в этом графике указан приказ о создании постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов. Без создания этой комиссии оформление многих первичных документов будет невозможно.