Мошенничество

Верховный суд встал на защиту обманутого клиента, на которого мошенники оформили кредит по СМС

Клиентка банка назвала мошенникам два СМС-кода от банка, на нее оформили кредитный договор. Есть шансы, что сделку признают недействительной.

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У клиентов банков появился реальный шанс оспорить дистанционно выданные кредиты, которые оформили мошенники, пишет «Коммерсант».

17 января 2023 года Верховный суд принял сторону клиента банка, за которого третьи лица оформили кредитный договор через интернет-банк при помощи СМС-кодов.

Дело отправили на новое рассмотрение.

В 2020 году клиентка ХКФ-банка сообщила злоумышленникам два СМС-кода. После чего банк дистанционно заключил с ней договор страхования и предоставил в кредит более 200 тыс. рублей под 19% годовых. Затем деньги ушли на неизвестный счет.

Три судебные инстанции не признали сделку недействительной, а ХКФ-банк сообщил, что клиентка сама назвала СМС-коды, несмотря на предупреждение «Никому не называйте код...».

Позиция ВС повлияет на принятие решений нижестоящими инстанциями и поможет клиентам защищаться от мошенников.

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