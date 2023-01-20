На мониторинг сделок в криптовалюте потратят 340 миллионов рублей

«Росфинмониторинг» потратит 340 млн рублей на совершенствование модуля для мониторинга и анализа криптовалютных трансакций, сообщает «Коммерсант».

«Росфинмониторинг» за 340 млн рублей модернизирует модуль «Мониторинг и анализ криптовалютных трансакций». Всего на систему будет потрачено свыше 1 млрд рублей.

Эти средства пойдут на доработку софта и создание специального реестра, в котором адрес кошелька будет привязан к его предполагаемому владельцу.

Также планируется расширить состав криптовалют (bitcoin, bitcoin cash, litecoin, dogecoin), обеспечить мониторинг и оповещение о начале движения средств по криптовалютным адресам.

Подобные иностранные аналитические системы уже несколько лет собирают и обрабатывают подозрительные и нелегальные адреса, анализируют взаимосвязи и оценивают риски сделок.

Такой механизм управляется искусственным интеллектом через суперкомпьютеры на мощных процессорах.