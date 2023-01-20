Малый и средний бизнес

42% малых и средних предприятий сообщили о снижении выручки

Компании теряют заработок по причине низкого спроса на товары, из-за нехватки кадров и разорванных логистических и финансовых цепочек.

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В 2022 году почти половина микропредприятий (45%) отметили снижение выручки сравнению с 2021 годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса Промсвязьбанка, «Опоры России» и Magram Market Research.

Доход 27,5% микропредприятий не изменился, а у 27,5% – увеличился.

42% компаний малого и среднего бизнеса отметили сокращение выручки, у 40% доход остался на прежнем уровне и только 18% увеличили заработок.

В 2022 году выручка упала у 42% малых и 45% микропредприятий.

Российский союз промышленников и предпринимателей назвал сокращение спроса на товары основной причиной снижения выручки предприятий.

Также причиной низких доходов организаторы опроса считают нарушение логистических и финансовых цепочек, нехватку кадров после объявления частичной мобилизации.

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