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Теперь запретить сделки с недвижимостью без присутствия собственника можно удаленно

На сайте Госуслуги надо добавить специальную отметку в ЕГРН о запрете всех действий с квартирой или домом без участия владельца. Это поможет защитить недвижимость от мошенников.

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На портале Госуслуги собственники могут запретить проводить сделки с недвижимостью без личного присутствия, сообщается в телеграм-канале Минцифры.

Для защиты от мошенников в ЕГРН можно добавить специальную отметку о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника.

До этого нужно было прийти в МФЦ и написать заявление или заполнить форму в Росреестре. Теперь запретить все действия с недвижимостью можно удаленно.

Чтобы подать заявление, нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах и приложение «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Специальную отметку в ЕГРН внесут в течение пяти рабочих дней.

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