Пенсии

Пенсионные накопления сокращают убытки

Доходы по расширенным пенсионным накоплениям показали лучший результат с 2016 года.

Версия для печати

За 2022 год доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю составила 9,7% годовых, по портфелю государственных ценных бумаг – 10,24%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на государственную управляющую компанию (ГУК) ВЭБ.

Доходы по расширенному портфелю составили 188,8 млрд рублей. В абсолютных цифрах – это лучший результат с 2016 года.

По портфелю государственных ценных бумаг доходность превысила 3,9 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев 2022 года «молчуны», чьими пенсионными накоплениями управляет ВЭБ, получили больший доход, чем те, кто доверяет средства НПФ.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Трудовые отношения

Все меньше работодателей профилактируют харассмент в компании. Опрос

И женщины, и мужчины могут столкнуться с сексуальными домогательствами на работе. Практику борьбы с харассментом привели иностранные компании. Но многие ушли в прошлом году и все меньше работодателей готовы уберечь наемных сотрудников от травмирующих инцидентов.

Зал для митапов для команды «Клерка»

Давно не открывал нашу душу нашей аудитории. А наша душа «Клерка» состоит из металла, бронированного стекла и бетона. Ну еще из кирпичей, розеток и плиточной затирки.

Зал для митапов для команды «Клерка»

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Мобилизация

Отсрочка от весеннего призыва – 2023 для ИТ-специалистов: Минцифры запускает прием заявлений по измененным правилам

Не рано ли говорить о весне и на такую тему? Только встретили новый год. Нет, не рано. Время быстротечно. И это подтверждает Минцифры, которое обнародовало, что совсем скоро начнет принимать заявления от ИТ-специалистов на отсрочку от весеннего призыва.

Отсрочка от весеннего призыва – 2023 для ИТ-специалистов: Минцифры запускает прием заявлений по измененным правилам
Читать еще