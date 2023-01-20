Пенсионные накопления сокращают убытки

За 2022 год доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю составила 9,7% годовых, по портфелю государственных ценных бумаг – 10,24%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на государственную управляющую компанию (ГУК) ВЭБ.

Доходы по расширенному портфелю составили 188,8 млрд рублей. В абсолютных цифрах – это лучший результат с 2016 года.

По портфелю государственных ценных бумаг доходность превысила 3,9 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев 2022 года «молчуны», чьими пенсионными накоплениями управляет ВЭБ, получили больший доход, чем те, кто доверяет средства НПФ.