«Мираторг» набирает новых сотрудников, предлагая «бросить вызов пернатым»

Агрокомпания «Мираторг» набрала штат молодых специалистов после публикации креативной вакансии на должность «ловец кур» с предложением «бросить вызов пернатым». Об этом сообщают «РИА Новости».
В декабре 2022 года компания «Мираторг» на сайте HeadHunter разместила вакансию «ловец кур» с зарплатой 55 тысяч рублей.
Соискателям предлагали «умчаться прочь от городской суеты» и «бросить вызов пернатым», вступив с ними в «бескомпромиссное противостояние».
Сотрудник должен «догонять особо резвых кур, аккуратно рассаживать их по клеткам и отправлять в круиз до птицефабрики».
Креативный подход к объявлению привлек молодежь. В комплексе по переработке мяса птицы работает почти 2 тыс. человек.