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«Мираторг» набирает новых сотрудников, предлагая «бросить вызов пернатым»

По креативному объявлению компания набрала штат молодых «ловцов кур».

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Агрокомпания «Мираторг» набрала штат молодых специалистов после публикации креативной вакансии на должность «ловец кур» с предложением «бросить вызов пернатым». Об этом сообщают «РИА Новости».

В декабре 2022 года компания «Мираторг» на сайте HeadHunter разместила вакансию «ловец кур» с зарплатой 55 тысяч рублей.

Соискателям предлагали «умчаться прочь от городской суеты» и «бросить вызов пернатым», вступив с ними в «бескомпромиссное противостояние».

Сотрудник должен «догонять особо резвых кур, аккуратно рассаживать их по клеткам и отправлять в круиз до птицефабрики».

Креативный подход к объявлению привлек молодежь. В комплексе по переработке мяса птицы работает почти 2 тыс. человек.

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