ЭДО в кадровом учете

Сотрудники могут не дать согласие на кадровый ЭДО. Но новичков спрашивать не надо

Решение о введении КЭДО принимает работодатель. Никто не может заставить коммерческую фирму перейти на КЭДО.

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При этом работодатель может как начать КЭДО, так и отказаться от него, если передумал.

Причем у работников такого права на односторонний отказ после применения КЭДО нет.

При переходе на КЭДО надо уведомить об этом сотрудников. Как (на бумаге или электронно) – решает работодатель.

При этом сотрудники могут отказаться переходить на кадровый ЭДО. Но такое право есть не у всех.

Если работник был трудоустроен в компании до 31.12.2021, нужно его письменное согласие на КЭДО.

Если работник трудоустраивается после 31.12.2021, но имеет трудовой стаж, также требуется письменное согласие.

Если работник трудоустраивается после 31.12.2021 и у него нет трудового стажа, то согласие не требуется.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 24.11.2022 № 14-6/ООГ-7321.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
ЭДО в кадровом учете
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