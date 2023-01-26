Купленная в автосалоне машина может оказаться в розыске

Из-за санкционных трудностей иномарки в страну стали ввозить не совсем легально, что может отразиться на покупателях. Об этом рассказал популярный автоблогер и советник генерального директора завода «Москвич» Эрик Китуашвили, известный под псевдонимом Эрик Давидыч, на конференции AmoCRM.

Неофициальные импортеры покупают иномарки за границей, проходят таможню и указывают, что купили транспорт за цену ниже реальной. В итоге платят меньше пошлин.

Затем автомобили привозят в РФ, они проходят растаможку и отправляются на комиссию в салоны. Автодилеры выставляют транспорт на продажу.

Покупатель может купить иномарку, поставить на учет, а через некоторое время автомобиль неожиданно остановит сотрудник ГИБДД с новостью о том, что транспортное средство находится в розыске.

Причина в том, что таможня приняла решение о КТС (корректировки таможенной стоимости) и объявила автомобиль в розыск.

Фактически таможенный инспектор пересчитал стоимость товара и не согласился с той ценой, которую заявил импортер во время таможенного декларирования.

Сейчас нет инструментов, с помощью которых можно проверить правильно ли оплачены платежи. Поэтому в такую ситуацию может попасть даже самый честный покупатель.