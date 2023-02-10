Только девять банков работают с плательщиками автоУСН

Сегодня к информационному обмену с ФНС подключены девять кредитных организаций:
- АО КБ «Модульбанк»
- ПАО Сбербанк
- Филиал Точка ПАО Банка «ФК Открытие»
- ПАО «Промсвязьбанк»
- АО «АЛЬФА-БАНК»
- АО «Тинькофф Банк»
- ПАО Банк ВТБ
- ПАО АКБ «АК БАРС»
- ООО «БЛАНК БАНК».
Банки, принимающие участие в эксперименте:
- перешлют в налоговую уведомление о применении спецрежима;
- передадут в налоговую данные операций по счетам налогоплательщиков;
- исчислят НДФЛ при получении от налоговых агентов (плательщиков автоУСН) сведений о выплате дохода своим сотрудникам;
- направят в налоговую корректировки, если потребуется;
- перечислят налоги.