АУСН

Только девять банков работают с плательщиками автоУСН

Предприниматели, которые перешли на АУСН, должны использовать в работе только те счета, что были открыты ими в уполномоченных банках из перечня ФНС.

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Сегодня к информационному обмену с ФНС подключены девять кредитных организаций:

  1. АО КБ «Модульбанк»
  2. ПАО Сбербанк
  3. Филиал Точка ПАО Банка «ФК Открытие»
  4.  ПАО «Промсвязьбанк»
  5. АО «АЛЬФА-БАНК»
  6. АО «Тинькофф Банк»
  7. ПАО Банк ВТБ
  8. ПАО АКБ «АК БАРС»
  9. ООО «БЛАНК БАНК».

Банки, принимающие участие в эксперименте:

  • перешлют в налоговую уведомление о применении спецрежима;
  • передадут в налоговую данные операций по счетам налогоплательщиков;
  • исчислят НДФЛ при получении от налоговых агентов (плательщиков автоУСН) сведений о выплате дохода своим сотрудникам;
  • направят в налоговую корректировки, если потребуется;
  • перечислят налоги.

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