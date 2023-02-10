Зарплата

Опасно просить удаленщика немного поработать на больничном. Суд заставит выплатить зарплату

Листок нетрудоспособности – основание для освобождения от трудовой обязанности. Но он не препятствует работе. И если на больничном, сотрудник пусть и дистанционно выполнял хоть какие-то поручения, зарплату придется заплатить.

Версия для печати

Спор работодатели и удаленщика во время пандемии коронавируса разбирал суд.

Обстоятельства такие: в период ограничений сотрудника перевели на удаленку. Ему оформляли больничные, так как он старше 65 лет. Человек занимал должность ведущего инженера и по ЭДО ему сбрасывали обращения, примерно по одному в день в течение нескольких месяцев.

Поскольку мужчина выполнял обязанности дистанционно, то посчитал, что ему должны выплатить за этот период зарплату, а не пособие по временной нетрудоспособности.

Работодатель утверждал, что поручения были разовые, рабочие часы подсчитать невозможно, а в спорный период человеку перечислили стимулирующую выплату.

Суды поддержали работника (Определение 2-го КСОЮ от 24.01.2023 № 88-2364/2023).

Его допустили к дистанционной работе, а значит, за нее нужно заплатить (ч. 1 ст. 91 ТК). На основании листка нетрудоспособности освобождают от обязанностей, он это не мешает выполнять трудовую функцию.

Инженер отбил зарплату в размере 114 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Штрафы за персональные данные

Какие штрафы вас ждут за нарушение при обработке персональных данных

Должностное лицо ждут не только штрафы. Дело может дойти до субсидиарки, уголовки, особенно, если вы собираете персданные без согласия работника или используете их неправильно. В статье поговорим о том, сколько в деньгах вам будут стоить ошибки и как их избежать.

Какие штрафы вас ждут за нарушение при обработке персональных данных
Бухгалтерский учет

Как устроен бухгалтерский счёт 04 «Нематериальные активы»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счёт 04 Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

Как устроен бухгалтерский счёт 04 «Нематериальные активы»

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще