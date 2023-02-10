Опасно просить удаленщика немного поработать на больничном. Суд заставит выплатить зарплату

Спор работодатели и удаленщика во время пандемии коронавируса разбирал суд.

Обстоятельства такие: в период ограничений сотрудника перевели на удаленку. Ему оформляли больничные, так как он старше 65 лет. Человек занимал должность ведущего инженера и по ЭДО ему сбрасывали обращения, примерно по одному в день в течение нескольких месяцев.

Поскольку мужчина выполнял обязанности дистанционно, то посчитал, что ему должны выплатить за этот период зарплату, а не пособие по временной нетрудоспособности.

Работодатель утверждал, что поручения были разовые, рабочие часы подсчитать невозможно, а в спорный период человеку перечислили стимулирующую выплату.

Суды поддержали работника (Определение 2-го КСОЮ от 24.01.2023 № 88-2364/2023).

Его допустили к дистанционной работе, а значит, за нее нужно заплатить (ч. 1 ст. 91 ТК). На основании листка нетрудоспособности освобождают от обязанностей, он это не мешает выполнять трудовую функцию.

Инженер отбил зарплату в размере 114 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.