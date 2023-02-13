3-НДФЛ

ИП на ОСНО указывает авансы в разделе 1 формы 6-НДФЛ

В разделе 2 формы 6-НДФЛ ИП на ОСНО отражает только доходы и расходы. Авансы там не нужны.

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Разъяснение дает ФНС в письме от 02.02.2023 № БС-3-11/1286@.

Налог, подлежащий уплате (доплате) в бюджет в строке 150 Раздела 2 определяется в целом за год исходя из общей суммы доходов (строка 010 Раздела 2) и суммы налоговых вычетов (строка 040 Раздела 2).

1

Авансовые платежи за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев в этом разделе не отражаются.

Они отражаются в разделе 1.

В строках 160 и 170 пункта 2 Раздела 1 идет расчет НДФЛ, подлежащего доплате либо уменьшению за год с учетом исчисленных ранее авансовых платежей.

2

Добавим, что доходы, вычеты и авансы ИП на ОСНО отражают в приложении 3 формы 3-НДФЛ.

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