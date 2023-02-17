⚡ Переводы и платежи физлиц цифровым рублем начнутся 1 апреля

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что с 1 апреля Банк России запустит пилотные операции с цифровым рублем, пишет «Коммерсант».
Но участвуют в проекте пока только 13 банков.
Их клиенты смогут делать переводы и оплачивать товары/услуги.
Пока доступ будет для клиентов ограниченного числа банков.
Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что с 1 апреля Банк России запустит пилотные операции с цифровым рублем, пишет «Коммерсант».
Но участвуют в проекте пока только 13 банков.
Их клиенты смогут делать переводы и оплачивать товары/услуги.
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