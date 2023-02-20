Скидка 20%: берите любой курс повышения квалификации по сниженной цене

Карьера бухгалтера

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Законопроекты

Должностных лиц будут штрафовать за отсутствие контроля над устранением нарушений

Если должностное лицо по результатам проверки не выдало предписание об устранении нарушения и не проконтролировало его выполнение, то оно будет привлечено к административной ответственности.

Маркетплейсы

Продвижение на маркетплейсах: шесть лучших инструментов Ozon и Wildberries

Инструментов продвижения на маркетплейсах много, но не все одинаково эффективны. С помощью экспертов сравниваем и разбираем, что работает лучше всего и как это правильно использовать.

Продвижение на маркетплейсах: шесть лучших инструментов Ozon и Wildberries

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

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ВЭД

Бартер при ВЭД возможен не всегда

При экспорте резидент должен получить оплату от нерезидента на свой банковский счет. Чтобы совершить взаимозачет с нерезидентом, надо учесть нормы валютного законодательства.

Отчетность в СФР

Порядок заполнения нового отчета ЕФС-1 в 2023 году

С 2023 года появилась новая форма ЕФС-1. В нее собрали несколько ранее действовавших отчетов, при этом одну часть нужно заполнять при наступлении кадрового события, вторую – по окончании квартала, а другую вообще по окончании года.

Порядок заполнения нового отчета ЕФС-1 в 2023 году

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Декларация по УСН

Налоговая декларация по УСН за 2022 год

Совсем скоро начнется декларационная кампания по УСН. Организации и ИП должны будут отчитаться за прошлый период, сдав в ИФНС по месту учета, налоговые декларации. Рассмотрим, изменилась ли форма отчетности по УСН за 2022 год, как ее заполнить и в какой срок направить в ИФНС.

Налоговая декларация по УСН за 2022 год
Общество

Лингвистическая экспертиза: как оскорбляли и как за это наказывали в дореволюционной России

Русский язык – один из самых богатых в мире. Он звучен и мелодичен. Вот как написал о русском языке Николай Гоголь: «Он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно». Богат русский язык в том числе и на бранные слова, ведь ругались на Руси всегда.

Лингвистическая экспертиза: как оскорбляли и как за это наказывали в дореволюционной России
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