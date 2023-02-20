Скидка 20%: берите любой курс повышения квалификации по сниженной цене

Мы выдаем официальные удостоверения, а в авторы приглашаем только признанных экспертов. Выбирайте:
- Новые правила страховых взносов в 2023 году
- Все про ЕНП и ЕНС в 1С + образцы уведомления и платежки
- Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы
- Годовая отчетность за 2022 год: Клерк. Аттестация
- Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма
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