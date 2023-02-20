Скидка 20%: берите любой курс повышения квалификации по сниженной цене

Русский язык – один из самых богатых в мире. Он звучен и мелодичен. Вот как написал о русском языке Николай Гоголь: «Он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно». Богат русский язык в том числе и на бранные слова, ведь ругались на Руси всегда.