Аренда

🏮 Какая ошибка часто встречается в бухотчетности арендодателей

Минфин считает, что некорректно использовать строку 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» после вступления в силу ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

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Конечно, по строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» арендодатели могут показать объекты операционной аренды. Однако если аренда финансовая, то заполнение строки 1160 будет ошибкой.

Для финансовой аренды в балансе предусмотрен новый показатель – инвестиция в аренду.

Чтобы правильно классифицировать договор аренды, нужно не пропустить основания для переквалификации.

Подробно об этом мы говорим на модуле, посвященном стандарту учета аренды. А сам курс повышения квалификации включает в себя разъяснение всех новых ФСБУ.

Напоминаем, что бухгалтерскую отчетность за 2022 год нужно составлять по новым стандартам.

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