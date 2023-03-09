🏮 Какая ошибка часто встречается в бухотчетности арендодателей

Конечно, по строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» арендодатели могут показать объекты операционной аренды. Однако если аренда финансовая, то заполнение строки 1160 будет ошибкой.

Для финансовой аренды в балансе предусмотрен новый показатель – инвестиция в аренду.

Чтобы правильно классифицировать договор аренды, нужно не пропустить основания для переквалификации. Подробно об этом мы говорим на модуле, посвященном стандарту учета аренды. А сам курс повышения квалификации включает в себя разъяснение всех новых ФСБУ.

Напоминаем, что бухгалтерскую отчетность за 2022 год нужно составлять по новым стандартам.