70% женщин хотят не больше двоих детей

40% женщин отметили, что решились на ребенка благодаря господдержке, а 71,6% хотят не более двоих детей. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование Росстата, которое проводится раз в пять лет.

В 2022 году стало больше желающих иметь одного ребенка – 23% против 17% в 2017 году.

Все меньше женщин хотят стать многодетными мамами: три ребенка желают иметь 18,9%, четыре – 2,9%, а пять и более – 1,9%.

До 2,4% выросла доля тех, кто совсем не хочет детей.

Росстат выяснил, что женщины, у которых первенец появился до 20 лет, хотят второго ребенка больше, чем те, кто впервые родили после 30 лет.

Средний возраст, в котором у женщины появляется первый ребенок, составляет 26 лет, второй – в 30 лет, а третий – в 33 год.

По сравнению с исследованием 2017 года, средний возраст мам незначительно повысился. Аналитики считают это общемировым трендом: женщины хотят сначала получить образование и построить карьеру.

Есть связь между уровнем жизни и желанием иметь детей.

Женщины, которые высоко оценивают свои жилищные условия, хотят больше детей.

Решиться на первенца женщинам помогла программа господдержки, об этом сообщила четверть опрошенных. 13% заявили, что без выплат от государства не могли себе позволить ребенка.

В 2022 году президент Владимир Путин вернул звание «Мать-героиня». Его присваивают тем, кто родил и воспитал 10 и более детей. Полагаются льготы и единовременная выплата 1 млн рублей.