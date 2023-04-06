Как уменьшить налог при ПСН на взносы: последние изменения

О нем рассказал Минфин в письме от 15.03.2023 № 03-11-09/21978.

Новые поправки для ПСН

Правила уменьшения стоимости патента регулируются пунктом 1.2 статьи 346.51 Налогового кодекса. В конце года в этот пункт были внесены изменения законом от 28.12.2022 № 565-ФЗ. С учетом последних новшеств суммы налога при ПСН, исчисленную за налоговый период, можно уменьшить на взносы, уплаченные за календарный год в период действия патента. Новые правила вступили в силу с 2023 года.

Ранее действовал другой порядок: сумму налога при ПСН разрешалось сократить за счет взносов, перечисленных в бюджет в этом налоговом периоде.

ИП на патенте, планирующему сократить налог, нужно учитывать, что зачесть можно фактически уплаченные в текущем году взносы. Эти суммы могут относиться и к другим периодом. Кроме того, важно знать, что сумму налога также сокращают взносы, перечисленные в текущем году до начала срока действия патента.

Если предприниматель перечислил взносы после полной оплаты патента, это не лишает его права произвести вычет и вернуть часть суммы. Новые поправки также дают возможность снизить стоимость патента в том случае, если срок действия истек в текущем году, напоминает Минфин в своем письме.

Какие взносы уменьшают налог при ПСН

Сумму взносов при патентной системе налогообложения разрешается уменьшить на следующие категории взносов:

взносы на ОПС;

взносы на ОСС при временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

взносы на ОМС;

взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;

фиксированных взносов, которые предприниматель платит «за себя».

При этом доля максимального вычета определяется в зависимости от того, есть или нет у бизнесмена наемные работники. Если да, налог при ПСН сокращается максимум наполовину. Если их нет, и предприниматель работает самостоятельно, у него есть право уменьшить налог на фиксированные взносы, перечисленные «за себя». Налог в таком случае может быть сокращен даже до нуля.