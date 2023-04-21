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🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.
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Клерк.Работа

Ежедневная подборка свежих и интересных вакансий в бухгалтерии, аудите и финансах

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    14
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Учет займов

    Займы: как исключить налоговые риски до заключения сделки

    Налоговый анализ договора займа: на что обратить внимание до подписания?Судебная практика по переквалификации займов. Налоговые риски займов: беспроцентные займы, материальная выгода, взаимозависимость, момент признания доходов и расходов, расчет предельных процентов, прощение долга, уступка долга по займу. Этому посвящен сегодняшний Практикум.

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    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Свежие облигации: Уральская Сталь на размещении

    Всегда хочется укрепить свой инвестиционный портфель надёжным выпуском с рейтингом эмитента не ниже A, а дополнительным плюсом будет и достойная доходность. И тут как раз на свежий выпуск Уральской Стали на размещении. Стоит ли укрепить свой портфель «стальными» облигациями?

    Свежие облигации: Уральская Сталь на размещении
    71
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    359
    Логотип 1С:Апрель Софт
    1С:Апрель Софт
    Налоговая отчетность

    Отчетность по сотрудникам за 1 квартал 2023: что, куда и когда сдавать 

    Обязанность представления отчетности за сотрудников установлена для всех организаций и ИП, которые производят выплаты физическим лицам. Разберем, по каким формам и в какой срок нужно отчитаться за работников (исполнителей) по итогам 1 квартала 2023 года.

    Отчетность по сотрудникам за 1 квартал 2023: что, куда и когда сдавать 
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    Логотип Вадим Петров
    Вадим Петров
    6-НДФЛ

    ФНС сообщила о самых частых ошибках в 6-НДФЛ за первый квартал

    До подачи 6-НДФЛ за первый квартал осталось меньше недели (крайний срок подачи - 25 апреля). Тем, кто еще неподал отчет, пригодится информация одного из региональных УФНС о том, какие ошибки в заполнении расчета налоговые агенты допускают чаще всего.

    ФНС сообщила о самых частых ошибках в 6-НДФЛ за первый квартал
    1,3 тыс.
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