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🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.
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Клерк.Работа

Ежедневная подборка свежих и интересных вакансий в бухгалтерии, аудите и финансах

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    12
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Итоги 22 месяцев инвестиций. 1,95 млн рублей

    1 мая, значит пора доставать с антресоли транспаранты и подводить итоги апреля! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 22 месяца позади. Погнали!

    Итоги 22 месяцев инвестиций. 1,95 млн рублей
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    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Реклама

    За секс-рекламу, размещенную в общественном месте, хотят ввести штраф до 500 тыс руб

    В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг. По мнению чиновников, такая реклама искажает внешний вид города.

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    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    Топ-10 муниципальных облигаций России по доходности

    Есть ОФЗ. Они выпускаются Минфином России для покрытия дефицита федерального бюджета и входят в состав государственного внутреннего долга России. Доходность в них не самая интересная, зато чаще всего в любом выпуске хорошая ликвидность, ну и надёжность выше, чем у любой компании с рейтингом AAA, которых, кстати, не прям уж много. А есть муниципальные бонды.

    Топ-10 муниципальных облигаций России по доходности
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    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: кого ищут прямо сейчас

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    437
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Что такое дюрация облигаций

    С одной стороны, облигации — очень простой инструмент. Покупаешь их, получаешь купоны, при погашении получаешь номинал (если не будет дефолта). С другой стороны — очень сложный. Рыночная цена постоянно меняется. Ещё она зависит от ключевой ставки ЦБ, от того, как идут дела у эмитента, от настроений на рынке…

    Что такое дюрация облигаций
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