🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каких специалистов ищут сегодня:
Следить за вакансиями удобно на сайте в разделе Клерк.Работа или в телеграм-канале Бух.Джоб
Клерк.Работа
Ежедневная подборка свежих и интересных вакансий в бухгалтерии, аудите и финансах
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.
Увлечь читателя – это одна из главных задач, которую ставит перед собой любой автор статей.
Рассматривается позиция Конституционного Суда по вопросу возврата утилизационного сбора.
1 мая, значит пора доставать с антресоли транспаранты и подводить итоги апреля! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 22 месяца позади. Погнали!
Впереди майские праздники. Что может быть лучше, чем порадовать себя «Премиумом», да еще за 13 500₽. А потом пойти есть шашлык.
Предлагается установить новый порядок старательской деятельности в России (законопроект № 343102-8).
В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг. По мнению чиновников, такая реклама искажает внешний вид города.
Есть ОФЗ. Они выпускаются Минфином России для покрытия дефицита федерального бюджета и входят в состав государственного внутреннего долга России. Доходность в них не самая интересная, зато чаще всего в любом выпуске хорошая ликвидность, ну и надёжность выше, чем у любой компании с рейтингом AAA, которых, кстати, не прям уж много. А есть муниципальные бонды.
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.
С одной стороны, облигации — очень простой инструмент. Покупаешь их, получаешь купоны, при погашении получаешь номинал (если не будет дефолта). С другой стороны — очень сложный. Рыночная цена постоянно меняется. Ещё она зависит от ключевой ставки ЦБ, от того, как идут дела у эмитента, от настроений на рынке…
Комментарии