В Госдуме предложили повысить страховую сумму вклада для родителей студентов

Размер страхового возмещения могут повысить до 2,8 млн рублей для вкладчиков, дети которых получают платное образование.

Максимальный размер страховой суммы вклада могут увеличить в два раза для родителей, дети которых платно обучаются в вузах. Об этом пишет «RT».

Сейчас вкладчики могут рассчитывать на 100% компенсацию своих сбережений в пределах 1,4 млн рублей. В случае непредвиденной ситуации, например, когда у банка отозвали лицензию, клиенты вернут свои средства.

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной увеличить размер страховых возмещений до 2,8 млн рублей для семей, в которых есть дети-студенты.

Главное условие: на момент наступления страхового случая дети вкладчиков должны платно получать высшее или среднее специальное образование.