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Вклады

В Госдуме предложили повысить страховую сумму вклада для родителей студентов

Размер страхового возмещения могут повысить до 2,8 млн рублей для вкладчиков, дети которых получают платное образование.
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Максимальный размер страховой суммы вклада могут увеличить в два раза для родителей, дети которых платно обучаются в вузах. Об этом пишет «RT».

Сейчас вкладчики могут рассчитывать на 100% компенсацию своих сбережений в пределах 1,4 млн рублей. В случае непредвиденной ситуации, например, когда у банка отозвали лицензию, клиенты вернут свои средства.

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной увеличить размер страховых возмещений до 2,8 млн рублей для семей, в которых есть дети-студенты.

Главное условие: на момент наступления страхового случая дети вкладчиков должны платно получать высшее или среднее специальное образование.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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