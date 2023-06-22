Чтобы оформить банковские допуслуги, нужно написать отдельное заявление

Так клиенты смогут лучше вникнуть в суть дополнительных услуг, согласиться на них или отказаться. Банки больше не смогут ставить «галочки» за заемщика.

Банкам запретили навязывать дополнительные услуги клиентам. Теперь они больше не смогут проставить дополнительные отметки и галочки без согласия заемщика. Чтобы получить допуслуги, понадобится отдельное заявление. Об этом пишут «Известия».

Теперь все на все услуги, которые предлагают банки и МФО вместе с кредитом, нужно заполнить отдельное заявление. Оно заполняется только с согласия заемщика.

Когда потребитель оформляет с кредитором договорные отношения, в лучшем случае он обращает внимание на название документа, сведения на первой странице. И пробегает его по диагонали, подписывает, почти не задумываясь, - сказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Чтобы оформить платные довески к договорам понадобится два согласия. Первое – это разрешение на получение кредита с дополнительными опциями. Например, со страховкой.

Второе – согласие на покупку других платных услуг, товаров или работ.

Банки и МФО должны во всех случаях указывать в таких заявлениях стоимость дополнительных услуг.