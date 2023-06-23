Wildberries удаляет товары с символикой «Вагнера»

Онлайн-ретейлер Wildberries решил полностью удалить с маркетплейса товары с символикой ЧВК «Вагнер». Об этом пишет «ТАСС».

Начали скрывать товары с символикой ЧВК «Вагнер». В ближайшее время она полностью будет удалена с маркетплейса, - сказал источник издания.

Пункты выдачи заказов Wildberries продолжают работать в Ростовской и Воронежской областях. Покупатели могут без ограничений пользоваться сервисами, а срок получения заказов будет продлен.

Недавно мы писали, что Ozon временно перестал доставлять товары в южные регионы.