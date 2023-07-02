Торговцам серебром могу вернуть УСН и ПСН

С этого года производители и продавцы ювелирных изделий не имеют права на УСН и ПСН.

Но могут ввести некоторые послабления.

Вернуть право на спецрежимы продавцам ювелирки из серебра поручил правительству президент Владимир Путин.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Среди них:

рассмотреть вопрос о возможности предоставления субъектам МСП, реализующим ювелирные и другие изделия из серебра, права на применение специальных налоговых режимов.

Срок выполнения поручения – 1 августа 2023 года.

Сейчас нельзя применять УСН при торговле изделиями из драгоценных металлов (золото, серебро, платина и металлы платиновой группы).

В письме от 09.02.2023 № 03-11-11/10482 Минфин подчеркнул, что не только золотом, но и серебром нельзя торговать на УСН.