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ФСБУ

Хозяйственный инвентарь: швабры, ведра, мусорные корзины — малоценные ОС

Что может входить в список хозяйственного инвентаря, никем не определено. Компания сама это регулирует, при этом учет инвентаря по-прежнему вызывает много вопросов у бухгалтеров.
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В список инструментов, хозяйственного инвентаря и принадлежностей компании обычно включают: офисную мебель, технику, осветительные приборы, канцелярские товары, средства, связанные с пожарной безопасностью, средства гигиены и уборочный инвентарь.

У бухгалтеров часто возникает вопрос, как учитывать подобный инвентарь:

  • в составе основных средств (ОС) — ФСБУ 6/2020;

  • или в составе запасов — ФСБУ 5/2019?

Эксперт «Клерка» Александр Анищенко разъяснил это вопрос.

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Комментарии

1
  • Логотип Solnyshka
    Solnyshka 3 минуты назад

    Странный ответ эксперта. В каком пункте ФСБУ 6 сказано про малоценные ОС?)) 

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