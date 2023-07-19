Хозяйственный инвентарь: швабры, ведра, мусорные корзины — малоценные ОС

Что может входить в список хозяйственного инвентаря, никем не определено. Компания сама это регулирует, при этом учет инвентаря по-прежнему вызывает много вопросов у бухгалтеров.

В список инструментов, хозяйственного инвентаря и принадлежностей компании обычно включают: офисную мебель, технику, осветительные приборы, канцелярские товары, средства, связанные с пожарной безопасностью, средства гигиены и уборочный инвентарь.

У бухгалтеров часто возникает вопрос, как учитывать подобный инвентарь:

в составе основных средств (ОС) — ФСБУ 6/2020;

или в составе запасов — ФСБУ 5/2019?

Эксперт «Клерка» Александр Анищенко разъяснил это вопрос.

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