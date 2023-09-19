На фестивале видеоигр в Москве пройдет косплей-шоу с богатырями, Аленушкой и Василисой

На мероприятии будет представлено более 50 проектов отечественных разработчиков видеоигр. Для посетителей – возможность поиграть в игры, познакомиться с разработчиками, получить памятные подарки.
Как отмечают организаторы фестиваля, в рамках косплей-шоу в приоритете будут отечественные персонажи, например – богатыри, Аленушка, Василиса и другие герои сказок, фильмов и игр с историческим подтекстом.
В программе ИГРОПРОМА, в том числе:
стримфест: топовые стримеры и популярные подкастеры;
интерактивная зона по игре Atomic Heart (фотозона, бой роботов, лабиринт, тир, игровой автомат «Машина Нечаева»);
зона всероссийского конкурса «Начни игру»: выставка ретро-консолей;
кибертурнир (соревнования среди гостей и участников мероприятия);
питчинг проектов всероссийского конкурса «Начни игру»;
лотерея с призами (розыгрыш игровых консоли Xbox X/S и PlayStation 5, и портативных устройства Steam Deck и Nintendo Switch);
косплей-дефиле.
Стоимость билета начинается от 1000 рублей, их количество ограничено. Купить билет на мероприятие можно по ссылке.
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