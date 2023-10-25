Минус один. Компаниям отменили отчет в военкомат

Правительство внесло поправки в Положение о воинском учете. Больше не надо до 1 ноября сдавать сведения о лицах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году.

Компании больше не обязаны предоставлять в военкоматы до 1 ноября сведения о сотрудниках мужского пола 15 и 16-летнего возраста, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году (приложения 6 и 7 к Положению № 719). Напомним, ранее их сдавали не позднее 1 ноября (письмо Минобороны от 23.08.2023 № 308/2/8922).

Теперь военкоматы собирают такие сведения самостоятельно, но если не смогут этого сделать, то направят работодателю бумажный или электронный запрос.

Компаниям нужно работать по новым правилам ведения воинского учета. Чтобы избежать ошибок, рекомендуем пройти курс повышения квалификации Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С. На курсе мы дадим:

✔️ пошаговый алгоритм по ведению воинского учета,

✔️ образцы всех документов по новым правилам 2023 года,

✔️ инструкцию по ведению воинского учета в ЗУП.

Посмотреть программу

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.