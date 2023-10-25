Минус один. Компаниям отменили отчет в военкомат

Компании больше не обязаны предоставлять в военкоматы до 1 ноября сведения о сотрудниках мужского пола 15 и 16-летнего возраста, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году (приложения 6 и 7 к Положению № 719). Напомним, ранее их сдавали не позднее 1 ноября (письмо Минобороны от 23.08.2023 № 308/2/8922).
Теперь военкоматы собирают такие сведения самостоятельно, но если не смогут этого сделать, то направят работодателю бумажный или электронный запрос.
Компаниям нужно работать по новым правилам ведения воинского учета. Чтобы избежать ошибок, рекомендуем пройти курс повышения квалификации Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С. На курсе мы дадим:
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Комментарии4
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Мужчина попытался поджечь военкомат в городе Морозовск Ростовской области, забросав его коктейлями Молотова, его задержали, пишут РИА Новости. Не удивлюсь, что это был бухгалтер, озверевший от бесконечных отчетов
Главный бухгалтер
Что значит "если не могут" ?? ...
Выполнить и доложить!
А если работодатель не может, он вкуда должен запрос послать??
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
всевышнему))
Главный бухгалтер
А может быть .... пробило?
Может быть первый звоночек ....? И можно будет надеяться, что после нескольких подобных поправок, догадаются, что всё это - это совершенно не в полномочиях предприятий?? Может можно обойтись единственным сообщением о принятии-увольнении просто сотра, а далее уже там сами разберутся нужен он им или нет.
Ну а на перспективу - сведении о принятии-увольнении можно и по межведу получить от ноложен-фондов !