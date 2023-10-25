Для перехода на ФСБУ можно использовать данные по МСФО

Все действующие ФСБУ (кроме ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете») разработаны на основе МСФО.

Единство требований ФСБУ и МСФО помогает избежать двойного учета по ФСБУ и по МСФО, что значительно сокращает административные затраты организаций, составляющих отчетность по МСФО.

Но единства текущих правил учета по ФСБУ и МСФО недостаточно для его полной унификации. Необходимо еще единство входящих данных, чтобы учет по ФСБУ и МСФО стартовал из одной точки.

Фонд «НРБУ «БМЦ» разработал рекомендацию «Использование данных по МСФО для перехода на ФСБУ».

Переход на ФСБУ может быть ретроспективным или упрощенным.

Если до начала применения ФСБУ компания формировала данные об объектах бухучета, которые соответствуют всем требованиям МСФО, то в целях ретроспективного отражения последствий изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ эти данные можно принимать в качестве данных, которые сформировались бы, если бы стандарт применялся с момента возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни.

Если до начала применения ФСБУ организация формировала данные об объектах бухучета, которые соответствуют всем требованиям МСФО, то она может применить упрощенный порядок перехода в том случае, если это не приведет к существенным различиям между данными отчетности по РПБУ и отчетности по МСФО.

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